Un anziano colpito da malore mentre fa il bagno

Sono intervenuti i mezzi del 118 , con ambulanza ed elicottero, per prestare soccorso ad un uomo, classe 1943, recuperato in acqua da parenti e dai bagnini di Cala Sassari nel Comune di Golfo Aranci.



Sul posto la Guardia Costiera.

Secondi cruciali per la vita dell’anziano che era entrato in acqua per rinfrescarsi ma che già da tutto il giorno, come riferito dai parenti, avvertiva un senso di malessere generale, probabilmente dovuto alla forte calura estiva.

Infatti, il nipote lo notava inizialmente nuotare e poi fermarsi a testa in giù in acqua.







Insospettito da quella posizione lo sollevava e chiedeva aiuto. Immediato l’intervento dei due bagnini che portavano a riva l’uomo a cui prestavano assistenza, e chiamavano immediatamente i soccorsi sospettando un principio di infarto.



L’ anziano riusciva a fatica a respirare rigurgitando l’acqua che aveva ingoiato.

Il personale del 118 riusciva a stabilizzare le condizioni dell’uomo che veniva trasferito con ambulanza presso l’ospedale di Olbia.





L’ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, coordinato dal Direttore Marittimo CV (CP) Maurizio TROGU, continua nelle attività di assistenza lungo il litorale di giurisdizione coordinando anche gli assistenti bagnanti.



Per qualsiasi evenienza, si ricorda il numero blu gratuito 1530 per le emergenze in mare, oltre ai consueti mezzi di comunicazione.