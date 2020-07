Alghero: disagi e difficoltà per gli anziani dell'ex ostello di Fertilia

I consiglieri comunali Pietro Sartore e Gabriella Esposito appartenenti ai gruppi di Centro Sinistra - X Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e PD, lamentano "l'assordante silenzio che è calato sul Centro degli anziani di Fertilia".



Sartore ed Esposito dopo aver ricordato che "l'attuale Sindaco ha pubblicamente dichiarato che quella dell'ostello di Fertilia fu la scelta migliore per ospitare i nostri anziani in seguito al crollo del tetto del CRA di viale della Resistenza", (crollo avvenuto durante la legislatura guidata da Mario Bruno e sul quale non si sono avuti chiarimenti a proposito del degrado strutturale avvenuto per la mancanza di adeguate manutenzioni) aggiungono che per ammissione dello stesso attuale sindaco" lì dovranno rimanere ancora per lungo tempo".







Nel loro intervento Sartore ed Esposito si chiedono: "Vorremmo capire cosa sia stato fatto in quest'ultimo anno per adeguare la struttura, cioè se siano state realizzate tutte quelle opere che erano previste dal cronoprogramma (copertura dei camminamenti, impianto di condizionamento, zanzariere, ecc...) per rendere funzionale l'impianto".



Una domanda più che legittima visto che l'ex ostello venne realizzato a suo tempo per ospitare giovanotti in vacanza ai quale la presenza delle zanzare era giusto una occasione per praticare la caccia notturna ai fastidiosi insetti, e non anziani con i loro acciacchi della vecchiaia.



Stesso discorso per quanto riguarda le dotazioni di acqua calda, gli spazi a disposizione per le loro autonomie e una situazione oggettivamente disagevole.



Le osservazioni dei due consiglieri comunali di opposizione sono peraltro confermate dai familiari che vanno in visita a trovare i loro cari e dagli stessi anziani costretti a convivere con una struttura assolutamente inadeguata alle loro esigenze.