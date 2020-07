Cronaca RWM: si tratta - Martedì incontro in Regione

Gli assessori regionali dell’Industria, Anita Pili, e del Lavoro, Alessandra Zedda, hanno convocato per martedì 28 luglio ore 9.30 un incontro - che si terrà in videoconferenza - con i vertici dell’azienda e i rappresentanti sindacali per fare il punto della situazione sulla fabbrica tedesca Rwm Italia, che vede coinvolti 80 lavoratori con il contratto in scadenza per mancato rinnovo, a cui si aggiungono altri 90 che percepiranno la cassa integrazione dal primo agosto 2020. “Abbiamo voluto istituire con urgenza un tavolo di confronto con azienda e sindacati per individuare i possibili scenari sul futuro dello stabilimento di Domusnovas - hanno annunciato le esponenti della Giunta Solinas - Lavoreremo in sinergia per intervenire in maniera risolutiva con l’obiettivo di trovare una soluzione di sviluppo positivo per azienda e lavoratori”.