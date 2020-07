Cronaca Formazione dipendenti enti locali: oggi videoconferenza

L' ASEL Sardegna l'Associazione dei Comuni Sardi, in prima linea con la formazione del personale degli enti locali con il sistema Webinar. Inizia oggi 24 luglio, videoconferenza in diretta con il docente Dr. Arturo Bianco dalle ore 11,00 alle 13,30 per parlare delle novità in materia di assunzione del personale nelle singole amministrazioni. Si replica lunedì 27 luglio, dalle ore 11,30 alle 13,30, con l'Avv. Alberto Ponti, che metterà a punto le novità in materia di appalti pubblici introdotte dal Decreto Semplificazioni.