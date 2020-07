Alghero: nasce il Centro Studi Sardegna Nord Ovest

Sabato alle 18.30, nella sede della Villa Mosca ad Alghero, sarà presentato il Centro Studi Sardegna Nord Ovest.



Si tratta di un organismo presieduto da Antonio Cardin, coordinato dall’avvocato Stefano Carboni, con Giovanni Nurra che è il responsabile dell’area economica.





Il Centro Studi, del quale fanno parte Giuseppe Chessa e un team di lavoro con la sales manager della Grimaldi Lines, Elena Bilardi, “è un gruppo di lavoro libero - sottolinea Cardi - che si propone di collegare la Sardegna con i centri di sviluppo e innovazione contaminando la politica con progetti e idee innovative e sostenibili.







Lo stesso presidente riferisce ancora: "Siamo disposti a collaborare in alleanze programmatiche con tutti i partiti regionali e nazionali che sostengono i nostri progetti, il diritto alla mobilità, alla riforma della legge elettorale per le elezioni europee, ad una revisione della Zona Franca così come previsto dalle leggi attuali”.





Interverranno Antonio Stillitano sul tema “Economia circolare ioT e Tpl, ecobonus 110% ed efficientamento energetico”, Gabriele Andrighetti “gestore rifiuti plastici”, Angelo Tromboni “Turismo crocieristico, boe di ormeggio”, Filippo Gargallo di Castel Lentini "Via, Vas, Aua", Plinio Innocenzi “Formazione, innovazione, attrazioni per investimenti” ed Emanuele Govoni “opportunità di investimenti ai tempi del Covid-19”.