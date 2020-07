Cronaca Marijuana nell'armadio: arrestato un 31enne

I Carabinieri del reparto territoriale di Olbia lo seguivano da tempo in quanto si trattava di persona già gravata da precedenti specifici nel traffico di droga. Nella mattina di martedì i militari hanno deciso una perquisizione domiciliare a carico di un olbiese di 31 anni nel quartiere Bandinu. Intervento che si è rivelato utile in quanto i Carabinieri hanno rinvenuto, all'interno di un armadio i 150 grammi di marijuana suddivisa in cinque barattoli per la conservazione delle confetture , due bilancini di precisione e 600 grammi di materiale da taglio e un centinaio di euro in contanti, ritenuti provenire dallo spaccio. Il giovane è stato arrestato e il Giudice ha disposto gli arresti domiciliari.