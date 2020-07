Test rapidi: si comincia da Ossi, Ittiri , Thiesi e Usini

Mercoledì 22 luglio, prende il via a Ossi, lo screening degli operatori in servizio nella comunità integrata Villa Gardenia. Alle 11, il personale specializzato del progetto “S.PR.IN.T”, a bordo dell’unità mobile appositamente attrezzata ed equipaggiata, effettuerà i primi cento test sierologici rapidi Covid-19 ai dipendenti e ai collaboratori della Coop.A.S, la società che gestisce, tra le altre, anche la casa di riposo di Ossi.







Saranno presenti, insieme con la presidente della Coop, Francesca Maria Chessa, anche i responsabili del progetto di sicurezza e prevenzione nella lotta al Covid, Umberto Caprara, Angelo Contini, Ferdinando Di Fabio e Rosa D’Agostino.



L’iniziativa, ideata e condotta da una serie di aziende sarde (SicurLab, Ics2030, Thei Solution, MetLab) si avvale della collaborazione scientifica del personale e delle strutture della SicurMedical (Gruppo Osa) e prevede una serie di azioni rivolte alla prevenzione del contagio da Covid-19, nonché un’innovativa piattaforma tecnologica al servizio degli operatori sanitari e commerciali.







Il camper “Osa Mobile Lab” proseguirà il suo viaggio e la campagna di sensibilizzazione e contrasto al virus, giovedì 23 luglio a Ittiri, dove a partire dalle 11, in via XXV Luglio (Centro per le arti) sarà possibile effettuare i test rapidi ed a Thiesi, in via Garau (fronte scuole elementari) a partire dalle 15.

L’appuntamento ad Usini è invece fissato per venerdì 24 luglio, alle 10, in piazza Castello.