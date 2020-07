I diritti umani dopo la pandemia: volontari a Cagliari

L’esperienza della pandemia del Covid 19 ha “livellato” parafrasando il grande Totò, le classi sociali, coinvolgendo tutti nella stessa situazione: tutti rinchiusi in casa; tutti sullo stesso piano dal punto di vista dell’esposizione al rischio contagio; tutti indistintamente coinvolti, dalle “ricche” nazioni occidentali ai paesi più poveri del terzo mondo, dai quartieri ricchi e opulenti, alle favelas delle metropoli dell’America Latina dove la sopravvivenza è una scommessa tra la vita e la morte 365 giorni all’anno; tutti alle prese con le stesse difficoltà nell’affrontare il nemico invisibile comune.







Per una volta siamo tutti uguali senza distinzione di etnia, cultura, credo, ceto sociale.



Quale momento migliore per divulgare a tutti il messaggio contenuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani? Quale momento migliore per far capire che tutti gli esseri umani hanno gli stessi diritti inalienabili garantiti dal buon senso insito in ogni essere razionale, prima ancora che dai codici della legge?



Sembrerebbe tutto scontato e naturale ma la realtà è decisamente diversa.



Valori universali da tutti riconosciuti a parole, troppo spesso sono disattesi e calpestati.



Certi Diritti non sono per tutti.







Volontariamente o meno non ha importanza, molte nostre azioni quotidiane, minano la convivenza civile. L’idea che il “diverso” abbia meno diritti di noi serpeggia in molte menti, impaurite dal fatto che qualcuno possa ridurre ciò che si è conquistato con fatica.



C’è ancora molto da lavorare prima che la Dichiarazione Universale voluta dagli illuminati legislatori dopo la seconda guerra mondiale, sia patrimonio acquisito per tutti.



"I diritti Umani devono essere resi una realtà e non un sogno idealistico", auspicava il filosofo L. Ron Hubbard invitando a darsi da fare a divulgarli e a rispettarli.





Seguendo l'invito del loro maestro, i volontari della Chiesa di Scientology e di Uniti per i Diritti Umani, nella serata di lunedì 20 luglio hanno distribuito centinaia di copie del libretto "Che cosa sono i Diritti Umani?" tra i passanti e nei negozi di via Garibaldi a Cagliari, incontrando tanto scetticismo sul fatto che ancora esistano dei diritti garantiti e malcelata rassegnazione in tanti genitori costretti a “vedere i loro figli emigrare all’estero per trovare un lavoro adeguato alla qualifica per cui hanno studiato, come dichiarano con preoccupazione e profonda tristezza, due genitori cagliaritani o, ancora peggio, averli a casa disoccupati con fior di laurea specialistica conseguita con il massimo dei voti, con tanti sacrifici da parte loro e da parte nostra”.