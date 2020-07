Tragedia della solitudine: una 58enne muore dopo una caduta nella vasca da bagno

E' stata una signora che abitualmente le da assistenza a informare le forze dell'ordine in quanto non riusciva a entrare in contatto con la sua assistita e, tra l'altro, anche la porta di ingresso dell'appartamento era chiusa dall'interno. I Carabinieri hanno dovuto chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco per poter entrare nell'abitazione. Sul posto ha operato anche una unità medica del 118 ma purtroppo inutilmente. I sanitari altro non hanno potuto fare che constatare la morte della 58enne.

Già malferma per le sue non buone condizioni di salute, una improvvisa scivolata nella stanza da bagno, la caduta e un violento impatto con la testa contro il bordo della vasca. Potrebbe essere questa la tragica ricostruzione dell'incidente domestico in seguito al quale una signora di 58 anni, olbiese, ha perso la vita. La donna, che viveva sola in un appartamento al centro di Olbia, ha probabilmente riportato un gravissimo trauma cranico.