Sassari : cominciata la rivoluzione del traffico - Arrivano le fioriere

Proseguono le modifiche al traffico nel cuore della città.



Da oggi in via Brigata Sassari sono presenti alcune fioriere che delimitano un tratto di strada riservato esclusivamente ai pedoni.



Contestualmente nella stessa area è già in vigore il limite per auto e moto di massimo 30 chilometri orari.



Una velocità che consente di far convivere con maggior sicurezza il traffico veicolare con il flusso pedonale.



Una decisione presa dall'Amministrazione comunale che riduce ulteriormente i rischi di assembramenti, ampliando gli spazi dove poter camminare, permette a chi attende di entrare negli uffici postali di farlo senza il rischio di essere investito e allo stesso tempo abbellisce la zona, con fiori colorati.





La novità, a cura dei settori Infrastrutture della Mobilità e Ambiente e Verde pubblico e in collaborazione con il Comando della Polizia locale, si inserisce in un progetto di valorizzazione del centro, che incentiva le persone a passeggiare tra le vie commerciali, guardare le vetrine, fare acquisti o fermarsi in un bar o in un ristorante per consumare qualcosa, magari all'aperto.







Già dal 18 luglio, tutti i giorni, dalle 17 alle 24, un tratto di via Cavour, tra via Manno e via Brigata Sassari, un tratto di via Enrico Costa, tra via Brigata Sassari e via Manno, e il tratto di via Carlo Alberto, tra via Enrico Costa e piazza d’Italia, sono chiusi al traffico ed è vietata la sosta.

In quelle ore auto e moto non possono più circolare, lasciando spazio solo ai pedoni, salvo il transito dei veicoli diretti ai posti auto interni agli edifici con accesso dalle vie chiuse al traffico, a passo d’uomo, e dei mezzi di soccorso e di pronto intervento.



Al parcheggio dell'Emiciclo Garibaldi si accede senza modifiche nel percorso.







Quello di piazza Fiume resta raggiungibile da via Manno, senza novità. Per chi arriva da viale Umberto e via Politeama, grazie alle modifiche alla viabilità previste dall'Amministrazione comunale da qualche mese e che consentono di proseguire in viale Italia direttamente da via Brigata Sassari, piazza Fiume è raggiungibile con un piccolissimo tragitto in più.



Un breve tratto che però ha permesso la pedonalizzazione delle vie senza congestionare le vie limitrofe e senza dover fare lunghi percorsi alternativi.

In entrambi i parcheggi sono previste tariffe agevolate sia per le ore serali (un euro forfettario dalle 20 alle 8), sia per il pomeriggio (un euro dalle 13 alle 16) e per la domenica.