Cronaca La calda movida di San Teodoro: sigarette alla coca

I Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno eseguito una attività di controllo nella movide del fine settimana a San Teodoro. Due giovani cagliaritani sono stati denunciati in quanto trovati in possesso di 16 sigarette artigianali, confezionate con tabacco e cocaina. Unterzo segnalato alla Prefettura per una modica quantità di analoga sostanza stupefacente. E' stata inoltre denunciata una persona per guida in stato di ebrezza con relativo ritiro della patente e sequestro dell’auto. Denunciato anche un giovane per detenzione di coltello di genere proibito.