Consigli dal biologo nutrizionista: occhio alla tintarella

Una sana abbronzatura con la giusta alimentazione.



Con l’arrivo dell’estate tutti desideriamo avere una bella abbronzatura.



Il sole è un vero alleato della nostra salute: stimola la produzione di vitamina D, importante per le ossa e per il sistema immunitario, e di serotonina, un neurotrasmettitore che regola il tono dell’umore.



Non dobbiamo però dimenticare che l’abbronzatura è un meccanismo di difesa della nostra pelle che produce melanina proprio per proteggersi dai raggi solari.



Questi ultimi possono essere molto aggressivi e non dobbiamo quindi rischiare di stressare o danneggiare la pelle.







Cosa fare quindi perché la nostra abbronzatura oltre che bella sia anche sana?



Immancabile deve essere la protezione con un’adeguata crema solare che possa fare da barriera contro i raggi UV evitando un precoce invecchiamento della pelle, ma la preparazione al caldo, al sole e alla abbronzatura passa anche per la tavola.



Ci possono aiutare una serie di alimenti grazie alla loro abbondanza di vitamine, minerali, antiossidanti ed omega3.



Le carote ad esempio oltre ad essere un alimento fresco e ricco d’acqua contengono beta-carotene una vitamina essenziale per le sue proprietà fotoprotettive che potenziano l’effetto della melanina e aiutano il contrasto ai radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare; la troviamo nei vegetali di colore arancione.





Un altro alimento da prediligere, tipico di questa stagione, sono le albicocche; consiglio di portarne sempre due con sé al mare come spuntino ricco d’acqua, carotenoidi e potassio un incredibile alleato contro i crampi derivati da nuotate intense.



Il cacao, solitamente ben accetto nelle diete soprattutto quando mangiato amaro e senza zuccheri aggiunti, dà una grossa mano nel proteggere la pelle dai raggi UV grazie anche all’abbondanza di antiossidanti in esso contenuti. Inoltre non dovrebbero mancare cibi ricchi di vitamina E, capace di idratare e mantenere elastica la pelle: l’olio EVO, da usare come condimento, i semi oleosi come mandorle e noci, i vegetali a foglia verde sono ricchi di questa vitamina.



Ricordo infine di non far mancare della frutta ricca di acqua, bere molto ed evitare di esporsi al sole nelle ore più calde. Dott. Andrea Belli Biologo Nutrizionista