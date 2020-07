Alghero: una donna di 50 anni trasportata con l'Elisoccorso a Sassari (video)

Quindi il mezzo aereo dell'Elisoccorso era il più adatto a svolgere tale funzione. Ma l'aspetto più spettacolare è stato vissuto, anche con un po' di apprensione, da decine di persone del quartiere che hanno assistito alla procedura adottata dal mezzo aereo : con l'utilizzo del verricello sono stati calati a terra tre addetti presumibilmente sanitari, che hanno raggiunto la donna che nel frattempo era stata già trasportata nel piano stradale. Una operazione svolta con straordinaria professionalità , e qualche rischio, visto che nello stesso sito dove avveniva l'intervento si trova la gru di un cantiere edile che poteva rappresentare motivo di pericolo. L'elisoccorso è atterrato successivamente un una zona sterrata nella parte finale di via Diez dove ha preso in carico la donna sofferente e ha raggiunto l'ospedale di Sassari. Sul posto hanno operato anche unità del 118, volanti del Commissariato di Polizia e alcune pattuglie dei Vigili Urbani. Da segnalare che la via Satta è interessata dalla presenza di un cantiere aperto per la posa in opera della rete del gas ed è quindi chiusa al traffico.

Uno spettacolare intervento dell'elicottero dei Vigili del Fuoco del distaccamento aeroportuale di Alghero che svolge funzioni di elisoccorso si è verificato nel pomeriggio di sabato in via Sebastiano Satta, nel popoloso quartiere della Pivarada. Il mezzo aereo è intervenuto per portare soccorso a una signora di 50 anni, residente nel quartiere, che si era improvvisamente sentita male e che in quel momento si trovava sola in casa. Prima dell'elicottero sono intervenute ambulanze del 118 e gli stessi Vigili di via Napoli che hanno raggiunto la donna le cui condizioni apparivano piuttosto gravi. I primi soccorritori si rendevano conto che c'era l'esigenza di trasferire rapidamente la paziente in un centro specializzato a Sassari.