Sassari: nuovi giochi nei parchi pubblici

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria del settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari nelle aree gioco nei giardini pubblici.



Dopo quelli nel parco di viale Italia, dove sono stati rimossi i vecchi giochi ormai irrimediabilmente compromessi e non più riparabili e sostituiti con nuovi, in questi giorni sono stati completati gli interventi a Tottubella e nel parco di via Montello.







Sono stati sostituiti i vecchi giochi con nuovi e sono state ripristinate alcune parti di pavimentazione antitrauma.

Nei prossimi giorni gli operai saranno al lavoro nel “percorso vita” nel parco Louis Braille in via Giuseppe di Vittorio, dove saranno manutenzionati i giochi già esistenti e sostituiti i cartelli vecchi e ormai rovinati.