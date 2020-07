Separati in casa sulla centrale del Liscia - Un'opera utile per il territorio

Una vicenda assurda e paradossale che oggi, in piena crisi economica, aggravata dall’emergenza Covid, costringe ancora una volta il Consorzio di Bonifica della Gallura, a dover varcare le porte di altri tribunali, congelando il progetto forse per anni, per difendere da una Regione matrigna, un progetto che ha rispettato tutti i crismi, come confermato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni unite e dalle reiterate sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Se realizzata (i lavori si potrebbero effettuare in sei mesi) la centrale avrebbe fruttato ogni anno la produzione di 2.678.000 kwh, con un introito di 600 mila euro, e la mancata emissione di 1.339.065 kg di CO2. E invece la centrale idroelettrica che si sarebbe potuta realizzare in località Calamaiu nel canale adduttore irriguo, già progettata dal Consorzio di Bonifica e finanziata dal Ministero delle Politiche agricole e forestali nel 2013, rimane allo stato attuale solo sulla carta, ed è divenuta oggetto di un contenzioso giudiziario che ha dell’incredibile.





Le risorse stanziate dal governo nazionale, ammontavano inizialmente al 30% del totale che ora sono passate addirittura alla possibilità del 100% di finanziamento su un progetto totale di 2.300.000 di euro. Un investimento che prevedeva un tempo di rientro in 10 anni, e un risparmio per le casse regionali dal 2013 ad oggi di 2.200.000 euro, poiché la produzione di energia per l’autoconsumo, avrebbe evitato al Consorzio di Bonifica della Gallura e alla Regione la spendita di risorse per pagare l’energia elettrica utilizzata per il funzionamento degli impianti, a cui peraltro l’ente regionale provvede nella misura del 100% e con una disponibilità di risorse sempre minore. Un investimento che avrebbe consentito anche ai consorziati un risparmio considerevole calcolato in 2 milioni di euro.





La possibilità che un Consorzio possa produrre energia elettrica per soddisfare le proprie esigenze da fonti rinnovabili lo prevede una legge regionale (la 6/2008), per questo il Consorzio di Bonifica ha ritenuto opportuno partecipare a un bando nazionale del Ministero, e aspirare ad avere un piccolo gioiello tecnologico a impatto ambientale zero, che servisse un territorio a forte vocazione agricola. Succede però che a far data dall’ottenimento del finanziamento, la Regione Sardegna nega l’autorizzazione alla costruzione, generando una guerra giudiziaria assieme a Enas, contro il Consorzio di Bonifica della Gallura, che, ricordiamo, è un Ente di diritto pubblico istituito con legge regionale. La Regione blocca la Regione, pur avendo un finanziamento statale a fondo perduto e un progetto di risparmio. “Una vicenda a colpi di ricorsi assurda e incomprensibile che non trova giustificazione alcuna – commenta il presidente del Consorzio Marco Marrone -, ma che anzi, registra un atteggiamento da parte della Regione lontano dal voler raggiungere il vero interesse per i sardi, e in particolare per un territorio che ambisce a una crescita economica e di tutela dell’ambiente.





L’accanimento con cui la Regione si oppone alla realizzazione della centrale, oltre ad allungare inutilmente i tempi sta provocando un ingente danno economico agli agricoltori e al Consorzio di Bonifica, costretto a promuovere un’azione giudiziale di risarcimento danni per non aver potuto abbattere i costi di distribuzione irrigua. Questo nonostante ben due pronunciamenti del Tribunale preposto e altrettanti rigetti in Cassazione. Ci consegna l’immagine di un Governo regionale fortemente autodistruttivo che lede l’interesse economico e ambientale della Regione stessa”. Per questo il Consorzio di Bonifica tramite il suo Consiglio di Amministrazione, si rivolge al presidente della Regione Christian Solinas, al quale fa un appello a una soluzione bonaria immediata e che vada, in una intenzione condivisa a perseguire la realizzazione dell’opera, allineando quindi il Consorzio di Bonifica della Gallura con tutti i Consorzi oltre Tirreno che, oltre ad avere funzioni gestionali maggiori, producono energia da fonti rinnovabili e non gravano sulle casse regionali. “Non possiamo che appellarci al Presidente Solinas che ha firmato l’autorizzazione a procedere in questo nuovo ricorso che arriva addirittura alla corte di Giustizia Europea – commenta infine il direttore del Consorzio Giosuè Brundu -.





Questa guerra a colpi di battaglie giudiziarie da parte della Regione è contro se stessa, contro una sua articolazione, contro un ente che dovrebbe lavorare per portare ricchezza, impoverisce invece l’Isola e le sue ambizioni, frenate da un freddo e inspiegabile accanimento burocratico lesivo oltremodo della dignità dei sardi”. Questa la crono - storia della vicenda che oltre a veder congelato un finanziamento a fondo perduto per una infrastruttura necessaria e oltre al mancato risparmio per la Regione e per i consorziati per le spese della energia elettrica (oltre a tutto l’indotto che avrebbe generato), segna un’altra voce di spesa in negativo: quella ai danni di tutti i sardi relativa ai costi legali di un procedimento giudiziario che sembra non voler vedere la fine e che dura da ben 6 anni. - 19 novembre del 2013: il Consorzio presenta la richiesta alla Regione Sardegna per utilizzare per fini idroelettrici l’acqua che utilizza per usi irrigui e che paga. - Con deliberazione n. 2 del 7 maggio 2014 la Regione Autonoma della Sardegna, tramite il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino oppone il proprio rigetto. - La Regione pur in presenza di un finanziamento ministeriale a favore del Consorzio (ente vigilato dalla Regione) finanzia la realizzazione della stessa mini centrale a favore di ENAS con fondi del Fondo Sviluppo e Coesione (impegnando quindi somme che potevano essere utilizzate per altro essendo già presente un finanziamento statale). - Il Consorzio per far valere i propri diritti si rivolge al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che con sentenza n. 134/2017 del 2 luglio 2017 dichiara illegittimo il rigetto della Regione accertando come sull’istanza presentata dal Consorzio si fosse già formato, sin dal 24 marzo 2014, il silenzio assenso (ex art. 166 del D.Lgs. 152/2006) e stabilendo quindi che l’intervento idroelettrico fosse autorizzato e realizzabile.

Non c’è fine all’infinita e paradossale guerra giudiziaria della Regione per bloccare la Centrale idroelettrica del Liscia progettata dal Consorzio di Bonifica della Gallura. Lo sostiene una lunga nota dello stesso Consorzio che aggiunge : "Dopo sei anni di ricorsi persi, e la sentenza della Cassazione a Sezioni unite e le reiterate sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il 25 giugno scorso la Regione Sardegna, che agisce anche nell’interesse dell’Autorità di Bacino e del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione ed alla Corte di Giustizia Europea.