Alghero: arrestato un olandese

Negli scorsi giorni, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un mandato d’arresto europeo emesso dalla competente Autorità Belga, nei confronti di un cittadino olandese, 69enne.



A seguito di accertamenti esperiti, personale del Commissariato di P.S. di Alghero ha tratto in arresto l’uomo, segnalato nella banca dati come persona ricercata, quale destinatario di un mandato d’arresto europeo, con pena residua di anni 8 di reclusione per reati consumati negl’anni 2012/13 in materia di stupefacenti.





Dopo le formalità di rito e le comunicazioni agli organi competenti, i poliziotti del Commissariato Catalano hanno accompagnato il 69enne presso la Casa Circondariale di Sassari – Bancali, a disposizione dell’A.G. competente.