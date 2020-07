Prosegue nell'agriturismo de I Vigneti la fortunata rassegna di AgriTeatrì

Continua spedito il lungo viaggio tra teatro, musica, cibo e arti della rassegna AgriTeatrí, che vede la direzione artistica di Ignazio Chessa.



Venerdì 17 luglio risate Covid-Free per lo show dei Tre amici Immaginari. Andrea Coghene, Alessandro Scaramella e Aldo Milia si esibiranno nel loro spettacolo tra: strani Guru del nuovo mille, pesche miracolose e atmosfere western nostrane.





L'assembramento è vietato, morire dal ridere ... no!



Sabato 18 luglio Dopo 6 anni, Ignazio Chessa e Claudio Gabriel Sanna riportano in scena Oltre il limite dei 50, uno spettacolo - ritoccato e adattato - nato in occasione dei 50 anni di Ignazio Chessa.

Il racconto in musica e parole del mondo, dietro le quinte, di un teatrante che ostinatamente ripropone le sue guittate, i suoi sogni che spesso si rivelano illusioni nelle sue tournée in patria e oltre frontiera.

Il mondo del teatro off che spesso non riceve nessun riconoscimento nemmeno dai parenti o amici vicini, ma persevera cercando contesti nei quali possa eludere un pubblico troppo colto che ne spezzi prima del nascere un tentativo di riuscire a farne una professione seria e riconosciuta.





AgriTeatrí è il progetto nato dalla collaborazione tra Lo Teatrí di Ignazio Chessa con l’Agriturismo I Vigneti che hanno lanciato questo nuovo format che consente all’offerta culturale, teatrale e turistica di incontrarsi e continuare a esistere nel pieno rispetto di quelle che sono le esigenze di sicurezza post COVID.



Le serate sono pensate per chi cerca il fresco e la quiete fuori città e in cui ci si lascia avvolgere prima dalla performance e poi, una volta finito lo spettacolo, insieme agli artisti, ci si rilassa nel magnifico prato degustando un piatto tipico della tradizione sarda in tutta sicurezza e in bella e buona compagnia per un terzo tempo di condivisione e simpatia.

Il progetto si avvale del supporto di professionisti del settore dello spettacolo che con coraggio danno un segno importante di ripresa, dimostrando l’importanza di tutto il comparto per un rilancio delle economie turistico - culturali.







Dopo la performance il viaggio continua nella tradizione gastronomica sarda. Serviremo, infatti, un piatto tipico accompagnato da un bicchiere dei nostri migliori vini.



INFO e Prenotazioni Agriturismo I Vigneti tel. +39 328 1358566 | e-mail info@ivigneti.com evento fb https://bit.ly/agriteatri-alghero



Direzione Artistica: Ignazio Chessa / Lo Teatrí Alghero



Scenografie: Marco Velli e Fabio Loi



Luci e service audio: Tony Grandi







I prossimi appuntamenti:

venerdì 17 luglio > Tre Amici immaginari SHOW con Alessandro Scaramella, Aldo Milia, Andrea Coghene;

sabato 18 luglio > Oltre il limite dei 50 con Ignazio Chessa e Claudio Gabriel Sanna | Lo Teatrí Alghero;

venerdì 24 luglio > Camminando sotto il filo - Special Edition Le marionette di Nadia Imperio;

venerdì 31 luglio > Viaggio musicale nel tempo (concerto) Anna Vilardi (violino) e Daniela Gonzalez (pianoforte).