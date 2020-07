Continuano i lavori sul Coghinas: ancora autobotti a Sassari e provincia

L’Enas, Ente acque della Sardegna, non ha ancora comunicato ad Abbanoa i tempi di ripristino dell’erogazione della condotta Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Monte Agnese (Alghero) e Castelsardo, i cui lavori di riparazione si sarebbero dovuti concludere ieri alle ore 22.



Per far fronte a questa ulteriore sospensione Abbanoa ha attivato il servizio autobotti secondo la seguente dislocazione: Sassari Porta S.Antonio, Area Ex Hotel Centro Storico Basso (dalle ore 11.00 fino al rientro dell’erogazione normale);

Via Pirandello, pressi aula Bunker (dalle ore 11.00 fino al rientro dell’erogazione normale);

Ospedali: proseguo riempimento serbatoi fino al rientro dell’erogazione normale;







Porto Torres Via delle Vigne (dalle ore 11.00 fino al rientro dell’erogazione normale);

Stintino P.zza Centrale (dalle ore 11.00 fino al rientro dell’erogazione normale);



Castelsardo P.zza Centrale e Frazione Lu Bagnu (dalle ore 11.30 fino al rientro dell’erogazione normale).







Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.



Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi.



Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.