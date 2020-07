Porto Torres senz'acqua e Wheeler si incazza

Il sindaco di Porto Torres Sean Wheeler interviene in merito ai gravi disservizi in materia di erogazione idrica.



Dopo oltre 24 ore di mancanza di acqua sia a Porto Torres sia in altri centri della provincia, non si conosce ancora quando si concluderà l’intervento di riparazione sull’acquedotto Coghinas 2.





«Stamattina è stato un brutto risveglio per tutti – commenta il sindaco Sean Wheeler – la notizia del prorogarsi della fine dei lavori alla condotta Coghinas 2, che approvvigiona diversi potabilizzatori, è stato un duro colpo per la popolazione.



I cittadini sono stanchi dei continui disservizi idrici e mi faccio portavoce del loro profondo malcontento.



Già a dicembre del 2019 il nostro territorio ha sofferto cinque giorni senz’acqua, una situazione assurda e sicuramente non degna per un paese avanzato come l’Italia.



Ad ora non si sa quando terminerà l’intervento iniziato ieri 14 luglio: mi auguro avvenga presto, ma in ogni caso va fatto un ragionamento più ampio e di lungo respiro.



È chiaro infatti che non possiamo andare avanti così».







«Porto Torres, Sassari, Stintino, Castelsardo e in misura minore Alghero e Sorso: non possiamo restare inermi e attendere che, prima o poi, venga trovato una soluzione definitiva per una condotta idrica vecchia e che rischia ormai il collasso.

La condotta Coghinas 2 va rifatta nuova.

La mia è una chiamata a raccolta del territorio.

Scriverò nelle prossime ore al sindaco Gian Vittorio Campus affinché l’argomento venga posto all’attenzione della Rete metropolitana e quindi della Regione Sardegna e dell’Enas, l’Ente acque della Sardegna».