Alghero: nessuna bocciatura al reparto di terapia intensiva - Smentita della direzione Assl di Sassari

«È priva di fondamento la notizia secondo la quale la richiesta di accreditamento del reparto di terapia intensiva dell'ospedale Civile di Alghero sarebbe stata bocciata».





Così la direzione della ASSL Sassari interviene per smentire una notizia diffusa nella giornata odierna su alcuni mezzi di informazione. «L'iter per l'accreditamento del reparto di terapia intensiva è tuttora in corso contestualmente ai connessi interventi di miglioramento e, per il bene della comunità di Alghero, ci auguriamo possa ottenere esito positivo nel più breve tempo possibile».