Castelsardo: bando per 2 istruttori di Polizia Locale

Il Comune di Castelsardo ha indetto una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni di 2 unità di personale a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) per la durata di 2 mesi, nell’ambito del progetto “Spiagge Sicure – Estate 2020”, finanziato dal Ministero dell’Interno, nel profilo professionale di “Istruttore di Polizia Locale” – Categoria inquadramento “C” del CCNL Regioni ed autonomie locali.





Il bando è stato pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Castelsardo e, per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti debbono far pervenire la domanda, e la relativa documentazione entro il 21 Luglio 2020.



L’incarico rientra nell’ambito del progetto di “Prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione – Spiagge Sicure 2020” e prevede un incremento temporaneo del personale della Polizia Locale che consta, attualmente, di un numero di Agenti insufficienti a garantire apporto alle attività di contrasto dell’abusivismo commerciale e contemporaneamente un controllo sull’attuazione delle misure di distanziamento sociale.





Il 16 Giugno scorso infatti, il Comune di Castelsardo ha presentato in Prefettura la domanda di accesso al contributo per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva.



Il progetto, finanziato in soli 150 comuni in tutt’Italia, è stato approvato il 18 Giugno e la sottoscrizione del Protocollo d’intesa, da parte del Sindaco, è avvenuta il 3 Luglio.



Il piano di lavoro prevede un servizio di vigilanza e controllo sulle modalità di utilizzo del litorale e su tutte le attività svolte nella spiagge demaniali marittime libere del Comune, rivolto a prevenire e reprimere ogni forma di commercio, su aree pubbliche e demaniali, svolta in modo irregolare e, contemporaneamente alla verifica del rispetto delle prescrizioni per prevenire e ridurre il rischio di contagio da Covid-19.





"È un rinforzo estivo dell'organico della Polizia Municipale, grazie al progetto ministeriale - sottolinea l'assessore alla Polizia Locale Roberto Fiori - in attesa del concorso a tempo indeterminato che bandiremo a breve, per garantire sempre un miglior servizio alla mobilità ed alla sicurezza dei cittadini".



Il Ministero dell’Interno ha finanziato il progetto per 32.000,00, che serviranno per l'assunzione a tempo determinato dei due agenti di Polizia Locale e per l'acquisto di attrezzature e mezzi, e avrà termine il 30 Settembre.

“Il progetto rappresenta una interessante opportunità per la nostra Città - dichiara il Sindaco Antonio Maria Capula - che si potrà avvalere di un servizio di presidio del litorale durante la stagione estiva, e contestualmente, di un potenziamento delle dotazioni della Polizia Municipale”.