A.V.I.S. Alghero in collaborazione con il Centro trasfusional, il Comando compagnia e Comando Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Alghero, Organizzano una raccolta di sangue che si terrà Martedì 14 Luglio 2020 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 in prossimità dell'ingresso del Comando Guardia di Finanza in via Garibaldi.





Sarà presente l'autoemoteca con l'equipe medica dell'A.V.I.S. Provinciale pronti ad accogliere tutti coloro che vorranno donare il sangue.