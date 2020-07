Alghero: Lina Bardino coordinatrice di Azzurro Donne

La nomina è giunta dalla coordinatrice regionale di Azzurro Donna, Ada Lai , alla quale va il ringraziamento della dottoressa Lina Bardino che si è già messa al lavoro annunciando: "Un calendario di incontri con le donne e con i giovani del territorio. Il sostegno al lavoro e alla famiglia saranno le nostre priorità".







Il progetto è stato presentato recentemente a Cagliari sotto il nome di "Sardegna Respira" ed è stato predisposto da una ventina di donne che si pone l'obiettivo di creare vere condizioni per il rilancio: intanto uno choc fiscale, l'esclusione totale da ogni tassa, imposta o balzello per i primi tre anni per chi voglia aprire una qualsiasi nuova attività".





A presentarlo sono state la coordinatrice nazionale del movimento, la parlamentare di FI Catia Polidori, il coordinatore regionale del partito Ugo Cappellacci, ll'assessora del Lavoro Alessandra Zedda e Ada Lai, coordinatrice regionale di Azzurro Donna.

Tra le protagoniste dell'iniziativa anche Maddalena Calia, con un passato di europarlamentare, Barbara Congiu che in Azzurro Donna si occupa di Pari Opportunità.