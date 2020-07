Sassari: camerieri senza mascherina - Sanzioni al gestore

Resta alta l'attenzione della Polizia locale sul rispetto delle regole di contrasto al diffondersi del coronavirus.



Ieri, su segnalazione di numerosi clienti, gli agenti in borghese sono intervenuti in un bar dove tutto il personale era in servizio senza mascherina.





Il controllo ha effettivamente accertato la violazione e l'esercizio è stato sanzionato.



Di tratta di un locale nella zona di Luna e Sole che già nei mesi scorsi era stato sanzionato perché aveva servito ai tavoli quando ancora la normativa anti-Covid autorizzava soltanto l'asporto.







Durante la notte la Polizia locale ha presidiato anche due delle zone maggiormente frequentate nelle belle sere d'estate e che da qualche settimana sono state pedonalizzate: via Torre Tonda e piazza Tola.



Gli agenti si sono assicurati che gli avventori, nonostante la grande affluenza, non creassero assembramenti e tutti rispettassero le regole, per trascorrere ore in serenità senza causare pericolo per la salute di ciascuno.