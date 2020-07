Nominato l'amministratore unico di CRS4

È stato nominato il nuovo Amministratore unico del CRS4, il Centro di ricerca e sviluppo studi superiori in Sardegna, di cui Sardegna Ricerche è socio unico.

L’incarico, di durata annuale, è stato conferito dalla Commissaria straordinaria di Sardegna Ricerche, Maria Assunta Serra, al professor Giacomo Cao, docente del Dipartimento di Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali dell’Università di Cagliari.







Il nuovo Amministratore unico succede al Consiglio d’amministrazione presieduto dalla prof. Annalisa Bonfiglio.



Al termine dell’Assemblea dei soci, la Commissaria Serra ha ringraziato i componenti del consiglio uscente per il lavoro svolto in questi anni ed ha rivolto al prof. Cao i migliori auguri per l’attività futura alla guida del Centro di ricerca. Il CRS4 (www.crs4.it) ha sede a Pula (CA) e fa parte del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna.







Svolge attività di ricerca e trasferimento tecnologico alle imprese nel campo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, e delle loro applicazioni nei più diversi settori, dalla biomedicina, alla biotecnologia, alla società dell'informazione, all'energia e all'ambiente.