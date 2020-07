Incontri del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna: per tornare alla normalità

È il primo di tre incontri che l’ente ha messo in calendario con l’obiettivo di un confronto con tutti gli stakeholders del territorio: in primis i consorziati, i rappresentanti politici locali e regionali.



Si parte quindi il 13 luglio da Ozieri, sede amministrativa dell’ente e prosegue con altre due tappe a Perfugas e Valledoria.

Al centro il futuro prossimo dell’ente, i problemi finanziari e le prospettive per tentare di porre fine alle difficoltà.



Così per volontà di tutto il consiglio di amministrazione, con il coordinamento del presidente e del direttore dell’Ente, Toni Stangoni e Giosuè Brundu, si svolgeranno gli incontri territoriali con Sindaci, Associazioni e Consiglieri Regionali e consorziati nelle seguenti date:

- il 13 luglio a Ozieri ore 11.30 presso la sede dell' Unione dei Comuni del Logudoro in Via De Gasperi 98;



- il 20 Luglio presso il Centro Congressi del Comune di Perfugas in via Circonvallazione alle ore 11.30;



- il 27 luglio presso il Comune di Valledoria in Corso Europa 76 alle ore 19.30.







Chiamati all’appello sono prima di tutto i consorziati, i sindaci e i rappresentanti politici del territorio con i quali impostare un’azione che non solo favorisca un dialogo costante ma che permetta soprattutto al Consorzio di riprendere la sua attività nel pieno degli strumenti economici e finanziari che gli vengono riconosciuti.

“Venti anni circa di commissariamento - spiega Toni Stangoni, presidente eletto a febbraio scorso - la grave situazione economica dovuta a oltre 4.000.000 di euro di esposizione finanziaria ed un altrettanta importante situazione debitoria determinata da numerosi fattori, sono purtroppo i presupposti da cui partire per una condivisione dei problemi e una ricerca delle possibili soluzioni, nelle quali la politica regionale sarà fondamentale”.





L’invito a partecipare infatti non è solo ai consorziati ma anche ai sindaci, alle associazioni e soprattutto ai consiglieri regionali, sui quali si confida in particolare modo per un’azione che riporti a una situazione di normalità l’amministrazione dell’Ente consortile.



“E' necessario un cambio di passo – prosegue il presidente - è ora di mettere in campo politiche di sistema e dimostrare che insieme riusciremo a dare gambe ad un progetto che ci vedrà protagonisti di azioni di rilancio economico di questo territorio.



Se avremo la capacità di trasmettere gli stimoli giusti, sono convinto che i consorziati faranno la loro parte”.