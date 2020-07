Con 800 euro al mese non si campa: chiesto l'intervento del Prefetto

Il Sindacato Generale di Base in una nota del coordinamento regionale a firma di Luca Locci, ha chiesto l'intervento del prefetto di Cagliari in relazione a una situazione ormai insopportabile nella quale si trovano i lavoratori.



"Due mesi senza stipendio con una cassa integrazione che sfiora gli 80 euro - si legge nella nota - non ne possono più.

I lavoratori della Cooperativa che gestiscono alcuni servizi per il comune di Cagliari.







Battagliano da mesi per vedersi riconoscere il pagamento delle giornate lavorate durante le festività di Natale, per vedersi erogare il bonus Renzi, il bonus salva Italia e lo stipendio di maggio e giugno.



Così non si può controllare, chiediamo più rigidità al comune di Cagliari nel controllare i requisiti delle cooperative che vincono gli appalti.







Non è possibile vincere gli appalti senza una garanzia di liquidità in cassa che possa coprire almeno 3 mesi lavorativi. In queste ore abbiamo chiesto un incontro al Prefetto di Cagliari per il raffreddamento del conflitto - conbclude Locci - se non ci saranno risposte la settimana prossima si manifesterà in Consiglio Comunale a Cagliari".