Alghero: bomba carta in via Lo Frasso - Conoci: "Un gesto vile"

Il Sindaco Mario Conoci, così, stamattina, dopo il colloquio telefonico con il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Alghero Pietro Barrel per le informazioni sull’accaduto e a cui ha rivolto i ringraziamenti per il lavoro che l'Arma sta svolgendo in questa fase, “pienamente fiducioso nell’attività in atto per assicurare alla giustizia gli autori del gesto”.

“Confidiamo pienamente nell’autorità giudiziaria affinché si possa giungere in breve tempo alla conclusione delle indagini e all’individuazione dei responsabili dell’attentato di ieri notte. Un gesto vile che condanniamo senza indugio, Alghero non è certamente abituata ad episodi del genere, che non gli appartengono culturalmente, tuttavia è necessario intensificare gli sforzi per mantenere il livello di sicurezza che caratterizza la nostra comunità”.