Campagna Amica a La Caletta e Cala Gonone

Parte oggi la versione estiva di Campagna Amica che prevede due nuovi mercati stagionali a Cala Gonone e La Caletta.



A Cala Gonone per il secondo anno consecutivo gli agricoltori saranno presenti con i gazebo gialli tutti i mercoledì fino a fine settembre dalle 8.30 alle 13.30 in via della Pineta, mentre a La Caletta l’appuntamento è il venerdì (stessi orari) in piazza dei Mille, ex Berlinguer.





“Anche chi sceglie di trascorrere le proprie vacanze al mare ci sarà la possibilità di acquistare i prodotti freschi e del territorio direttamente dal produttore – afferma il presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra Leonardo Salis.



Nei due mercati ci saranno i prodotti dell’ortofrutta, miele, lumache, agricosmesi, il vino, l’olio ed i formaggi freschi e stagionati ovini e caprini.



Contemporaneamente il mercato di Campagna Amica sarà presente anche nei mesi estivi a Nuoro con l’appuntamento tradizionale del martedì e del sabato in piazza Emanuele.