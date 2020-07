Un urlo dal Comitato Fibromialgici: "Mamma Sardegna non lasciarci soli"

Cos’è la fibromialgia? La fibromialgia e' una patologia cronica ed invalidante che riguarda tutto il sistema muscolo scheletrico e ha in se' piu' di 100 sintomi tutti diversi.



Questa malattia, che colpisce una percentuale variabile tra l’1 e il 3% circa della popolazione mondiale (circa 2 milioni in Italia) soprattutto di sesso femminile, è catalogata come patologia reumatica di natura extrarticolare.



Può essere confusa con l’artrite, ma a differenza di questa non produce infiammazione interna o danni alle articolazioni. Ciò perché la fibromialgia interessa il tessuto connettivo di tutto il corpo, in particolare quelle strutture che siano costituite da fibre: muscoli, tendini, nervi.







Il 4 luglio scorso, come Comitato Censimento Fibromialgici sardi, abbiamo, ancora una volta, lanciato il nostro grido di aiuto come malati invisibili e lo abbiamo fatto, attraverso un dialogo-intervista, nella trasmissione in diretta facebook dalla pagina di Feedback e Dialoghi.



Abbiamo dialogato con la senatrice Gaudiano, prima firmataria della proposta di legge numero 889 sulla fibromialgia e depositata in Parlamento.





Abbiamo cominciato così un cammino di collaborazione che speriamo si renda fruttuoso per tutti, in previsione di una prossima (ci auguriamo) approvazione della legge a livello nazionale.



Chi soffre di fibromialgia sa quanto sia difficile vivere con il dolore cronico e diffuso tutti i santi giorni e non avere mai un riposo vero.



Ma sa anche, purtroppo, quanto è ancora più difficile essere invisibili per tutti e continuare a passare per visionari o malati immaginari e quando questo succede in famiglia è ancora più doloroso.







Questo tipo di eventi li organizziamo per informare le persone, anche se molti non vogliono farlo, sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni a darci finalmente ascolto.



Vogliamo a questo proposito, ancora una volta, denunciare lo stato delle cose.



Questa è la situazione sarda: una legge, la numero 5 del 18 gennaio 2019, approvata e mai attuata.



Tutto questo lo riteniamo semplicemente vergognoso.



Per cui, a nome degli oltre 2000 pazienti sardi , di nuovo oggi gridiamo con forza: basta proclami!



E’ giunta l’ora che il grido di chi sta male venga ascoltato!



È per questo che chiediamo ancora una volta, in primis alle Istituzioni e alla Regione Sardegna, di mettere una mano sulla coscienza e l'altra sul cuore e finalmente ATTUARE LA LEGGE N. 5 DEL 18 GENNAIO 2019.