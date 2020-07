Alghero: attentato nella notte - Esplode una bomba carta in via Lo Frasso

I Carabinieri della Compagnia di Alghero e i Vigili del Fuoco del distaccamento locale hanno lavorato fino a tarda notte per mettere in sicurezza l'ingresso di uno stabile di via Lo Frasso è stata fatta esplodere una bomba carta.





Si è trattato di un ordigno realizzato artigianalmente che ha provocato consistenti danni al portone, letteralmente distrutto.







La bomba carta per il suo potenziale poteva creare seri danni alle persone ma fortunatamente nel momento in cui è stata fatta esplodere quel tratto di strada era deserto.







Gli inquirenti stanno svolgendo ora indagini per meglio comprendere le ragioni dell'attentato e, in particolare, chi fosse il destinatario.