Porto Torres: incontro con gli abitanti per la rete del gas

L'amministrazione comunale invita gli abitanti di via Paglietti, del tratto di via Petronia adiacente a via delle Terme e delle ex case dei ferrovieri che sorgono di fronte alla Stazione Porto Torres Marittima a partecipare ad un incontro, giovedì 9 luglio, alle ore 15, nella sala Consiglio del Comune di Porto Torres.







Saranno oggetto della riunione i lavori della rete del gas, che nelle zone citate si presentano piuttosto complessi per la probabile presenza delle emergenze archeologiche.



L'obiettivo dell'incontro è quello di ascoltare le esigenze degli abitanti, in modo da pianificare in maniera condivisa differenti soluzioni mirate a limitare i disagi dei residenti.



In considerazione delle misure di contenimento del Covid-19, è invitato a partecipare alla riunione un solo utente per famiglia.