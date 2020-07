Alghero: l'Ospedale Marino incorporato nell'Aou di Sassari

"Una scelta delicata. Discutiamone prima con la comunità algherese, le associazioni e gli operatori sanitari."



Il Gruppo consiliare di Forza Italia Alghero così commenta l'emendamento che oggi parrebbe essere stato presentato in Commissione Sanità in Consiglio Regionale, che prevede l'incorporazione dell'Ospedale Marino di Alghero nell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari.







"Una scelta su cui riflettere attentamente, posto che alla luce del DM 70 del 2015 rischia di far perdere ad Alghero il 1° livello e la possibilità di realizzare il nuovo ospedale."







Secondo il Gruppo degli Azzurri catalani è indispensabile aprire una pausa di riflessione e fare una analisi delle criticità e dei vantaggi che potrebbero conseguire a questa ipotesi.

"Facciamo appello ai Consiglieri Regionali del territorio affinché le conquiste previste per la sanità algherese dal Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera del 2017, anche se non ancora attuate, non rischino di venire resettate da una scelta che necessita di analisi e approfondimenti -chiude il Gruppo Azzurro Catalano".