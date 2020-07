Alghero: discariche a Cala Viola e Porticciolo

Sono iniziate, su mandato del Settore Ambiente del Comune di Alghero, le bonifiche nei siti di Cala Viola e Porticciolo, luoghi in cui sono state individuate quattro diverse mini discariche caratterizzate da abbandono di rifiuti anche all’interno della folta vegetazione.







Uno scempio che si protraeva da tempo e a cui si sta ponendo rimedio con l'intervento di pulizia e avvio a recupero - ove possibile - delle diverse frazioni, ma anche con il posizionamento di idonea cartellonistica indicante sia i divieti di abbandono sia le informazioni per un corretto conferimento dei rifiuti. In programma inoltre, l’installazione delle apparecchiature per la videosorveglianza.