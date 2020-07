Sardinia Food Awards: sabato 11 luglio le premiazioni nel Golf di Is Molas

In tempi di post covid, riuscire a portare in fondo un evento così importante per la Sardegna è uno straordinario risultato, dichiara Donato Ala Giordano ideatore e organizzatore degli Oscar delle eccellenze agroalimentari regionali, anche se saremo costretti a limitare il numero di presenze per rispettare le indicazioni di sicurezza e saranno molti a dover rinunciare a questo galà e di questo me ne scuso fin da subito.







I Sardinia Food Awards hanno dimostrato fin dalla sua prima edizione di essere un evento nuovo, avvincente, democratico e con un grande futuro, i partecipanti, oltre a vincere un ambito premio, entreranno in un progetto che li vede protagonisti con la grande distribuzione, grazie al nostro importante Main Sponsor il Gruppo CRAI che da quest’anno ha deciso di investire in questo evento, ma anche con Buyer esteri sia in Europa che in America, nei prossimi mesi infatti lo staff degli Italy Food Awards che comprende anche altre 4 regioni italiane selezionerà produttori che vogliono entrare in questi mercati, oltre a un progetto molto innovativo di E-commerce che vedrà la luce il prossimo 1 settembre.







Nella scorsa edizione sono state 189 le aziende iscritte nelle categorie Vino, Olio, pasta, miele, pane carasau, formaggi, salumi, bottarga, dolci e quest’anno, nonostante il Lookdown i partecipanti sono arrivati a 214.



Ci sono alcune novità in merito ai premiati su alcune categorie come l’olio che ha avuto un boom di iscrizioni con oltre 40 aziende, saranno infatti premiate altre sottocategorie divise per Olio Evo, Dop e Bio.





Anche per il Pane è stato deciso di inserire delle sottocategorie e saranno anche presenti premi speciali per dare maggiore risalto ai piccoli produttori di eccellenze.



Per questa edizione le giurie hanno deciso di escludere la categoria Birra Artigianale in quanto hanno valutato che pochissime utilizzavano materie prime locali, permettendo di fare crescere questa categoria e riproporla nei prossimi anni.



Un riconoscimento atteso dall’industria dell’agroalimentare e che mai prima d’ora ha visto premiare queste categorie tutte insieme alla quale ha creduto in primis la Regione Sardegna che riconferma il suo patrocinio insieme all’Agenzia Laore con la quale qualche ora prima del galà sarà protagonista di un interessante convegno dal titolo: la Sardegna e i suoi prodotti a marchio nella visione e nello sviluppo della dieta mediterranea.







Olio Evo Dop, Fiore Sardo, Pecorino Sardo e Pecorino Romano, Carciofo spinoso, Vini, Zafferano e Agnello queste eccellenze agroalimentari a marchio di tutela diventano protagoniste di un progetto pensato dall’associazione Italy Food Awards proprietaria del marchio Sardinia Food Awards 90 minuti che si snoderanno tra la conoscenza dei prodotti a marchio, tipici ed identitari e delle loro caratteristiche nutraceutiche.





I relatori: Marcello Onorato Laore (Aumentare la competitività azioni contrastando i cambiamenti climatici) Gianni Ibba Assessorato Agricoltura (Salvaguardare il paesaggio e la biodiversità per portare sul mercato volumi significativi di prodotto certificato) Antonino Pirellas Agris (Proteggere tramite i prodotti a marchio la qualità dell'alimentazione e della salute) Alessandra Guigoni Antropologa del mangiare e bere (Prodotti a marchio, tipici ed identitari, patrimonializzazione delle tipicita' storia e cultura del cibo) Frediano Mura Coldiretti (Sostenere il ricambio generazionale innovando) Chiusura Gabriella Murgia Assessora Agricoltura Regione Sardegna.







Ovviamente la sinergia tra SFA e COLDIRETTI continua sempre con grande soddisfazione proponendo il loro speciale legame con il marchio 100X100 Sardo ospitando importanti protagonisti della nostra terra.

Il premio Sardinia Food Awards, nasce per celebrare l’impegno e la competenza nel settore agroalimentare sardo, in questo momento in grande ascesa e con forti prospettive di sviluppo nel mercato estero.



Un sentito grazie a tutto il mio staff e ancora una volta ai numerosi produttori che hanno continuato a credere a questo meraviglioso premio che a partire da quest’anno vede anche il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura.