Italo raddoppia: 18 giornalieri Roma-Milano

L’offerta di servizi Italo continua ad aumentare nel corso dell’estate.



A partire dal 2 luglio, i collegamenti giornalieri diventeranno 87, rispetto ai 48 attuali.

Numeri importanti per la società, vicini a quelli della fase pre-covid.





Sarà rafforzata la direttrice Torino-Milano-Roma-Napoli per un totale di 23 viaggi al giorno, grazie all’introduzione di 4 nuovi servizi come quello che partirà alle 5.40 da Milano Centrale che consentirà di raggiungere Roma Termini alle 9.19 e Napoli prima delle 11, o quello che dal capoluogo campano partirà alle 17.20 per arrivare a Roma alle 18.30 e poco dopo le 22 a Milano.







Novità importanti per i servizi NO STOP Roma – Milano: ci saranno 18 collegamenti diretti ogni giorno rispetto ai 7 di oggi.



Un aumento consistente che permette ai viaggiatori Italo di avere maggiore scelta e maggiori frequenze, grazie all’inserimento di orari strategici utili per i numerosi passeggeri che pendolano quotidianamente fra le due città, come il nuovo servizio in partenza da Roma Termini alle 10.05 che arriva a Milano Centrale alle 13.15 oppure quello che da Milano parte alle 17.15 per essere a Roma alle 20.25.







Sempre da domani forte incremento dei servizi da e per il Veneto.

Ripartirà la linea Milano –Venezia con 7 viaggi quotidiani, per garantire ampia scelta ai viaggiatori, coprendo ogni fascia della giornata: a partire dalle 7.35 da Milano verso Venezia fino alle 18.57 con un treno in partenza da Venezia Santa Lucia verso il capoluogo lombardo. 9 nuovi collegamenti, per un totale di 19, sulla Venezia-Roma-Napoli e reintroduzione dei 2 servizi giornalieri fra Udine e la Capitale; novità anche per Verona che avrà 2 servizi aggiuntivi con Roma, arrivando così a 10 viaggi al giorno.







Ci sono poi le novità di network legate all’estate tutta italiana che è pronta a partire.



Da domani, 2 luglio, infatti i treni Italo arriveranno a Rimini, Riccione, Pesaro e Ancona grazie a 6 collegamenti quotidiani con le città di Milano e Bologna.



Nuove città che consentiranno ai viaggiatori di godersi una vacanza al mare o immergersi nelle bellezze artistiche e paesaggistiche di una delle zone d’Italia più ricche di attrattive.







Per quanto riguarda il Sud, dopo il lancio dei collegamenti Torino-Reggio Calabria partiti lo scorso 14 giugno, si aggiungono 2 nuove fermate: saranno servite le stazioni calabresi di Scalea e Vibo Pizzo, ognuna con 2 servizi al giorno (uno verso Roma, Milano e Torino ed un altro che le collega a Reggio Calabria).