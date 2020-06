Sorso: la prevenzione nell'era del Coronavirus - Webinar di Comune e Cna

Le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro ai tempi del Covid-19: è questo l’attualissimo tema del webinar organizzato dall’Amministrazione Comunale di Sorso in collaborazione con CNA Sardegna.







Venerdì 3 luglio, dalle 15:00 alle 17:00, i tecnici della prevenzione del servizio SPRESAL della ASL di Cagliari, ATS Sardegna, saranno in collegamento web, coordinati dal segretario regionale del CNA Francesco Porcu per illustrare tutte le nuove misure di sicurezza da adottare nei vari ambienti di lavoro per contrastare la diffusione del Covid-19.







Un incontro gratuito ed aperto a tutte le categorie durante il quale fare chiarezza sulle nuove normative e sui requisiti necessari per lavorare in sicurezza, a tutela dei lavoratori e dei clienti.



L’iniziativa si colloca all’interno delle azioni che l’Assessorato alle Attività produttive di Sorso sta attuando a supporto degli imprenditori locali, con una serie di incontri formativi tematici relativi alle necessità del tessuto produttivo sorsense, soprattutto orientati a far luce sulle nuove disposizioni operative dettate dai DPCM nell’ambito dell’emergenza COVID-19.







Iniziative necessarie – sottolinea l’Assessore Marco Greco – e fortemente richieste dagli operatori di settore, che sono parte di un percorso partecipato finalizzato all’analisi delle problematiche e delle esigenze, alla formazione ma anche alla condivisione di idee per un rilancio del tessuto produttivo locale con la creazione di una rete che, di concerto con l’Amministrazione possa offrire risposte e supporto anche in un periodo difficile come questo.







Un’azione – prosegue l’Assessore Greco – che rientra negli obiettivi strategici di mandato dell’Amministrazione e che guarda, in prospettiva, alla definizione di un percorso di crescita del tessuto imprenditoriale locale e di tutto il settore ricettivo e dell’accoglienza.







Il seminario sarà disponibile on-line sulla piattaforma Zoom, previa iscrizione alla mail regionale@cnasardegna.it, inviando il modulo compilato oppure comunicando sulla mail: Ragione sociale e sede dell’impresa, Cognome e nome del partecipante, Partita IVA, Telefono, Mail e settore produttivo di appartenenza.







Ad iscrizione avvenuta verrà comunicato il link di accesso al seminiario. Inoltre, per gli operatori che non potranno connettersi on line, il Comune di Sorso darà la possibilità di assistere al collegamento in presenza mettendo a disposizione la sala conferenze del Palazzo Baronale per un numero di partecipanti adeguato al rispetto del distanziamento.







Gli operatori che sceglieranno di assistere in presenza dovranno specificarlo nella mail di iscrizione e presentarsi al Palazzo Baronale alle 14:50 per assistere al webinar.



L’appuntamento con CNA Sardegna ed il webinar: Le misure di sicurezza per il contrasto al Covid 19 negli ambienti di lavoro.



Come attuare i protocolli di sicurezza del DPCM 24 Aprile 2020, è quindi per venerdì 3 Luglio alle 15:00 al Palazzo Baronale di Sorso e on line su Zoom.