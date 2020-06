Cronaca Fine settimana con 18 incendi in tutta la Sardegna

La piaga degli incendi continua a tenere in allarme l'intero sistema dell'emergenza. Un'altra giornata di lotta contro il fuoco in Sardegna. Roghi si sono verificati a Dolianova, in località Gruxi de Maidana, ad Assemini, nella zona di Marzallo, e a Bonorva, in contrada Belvedere, a Luogosanto, in Gallura, e ad Abbasanta. Oltre all'apparato delle forze antincendio a terra Forestali, Vigili del fuoco, Forestas, volontari e Protezione civile, sono intervenuti anche mezzi aerei. Sulla causa delle fiamme insistono forti sospetti per alcuni episodi che sarebbero di natura dolosa.