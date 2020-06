Belvì, Ollolai e Seulo sbarcano in Polonia - Promozione sul campo

Le antiche e storiche Capitali della Barbagia, Belvì, Ollolai e Seulo, formalmente gemellate sotto l’egida del federatore dei clan barbaricini Ospitone, sbarca in Polonia per una missione promozionale.



Su proposta della Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia (CCIIP), guidata da un sardo, mette in campo per il prossimo mese di luglio una importante azione promozionale denominata “Azione di promo-commercializzazione dei prodotti eno-gastronomici della Barbagia a Varsavia e Cracovia”.





Il progetto, nato in stretta collaborazione con il dottor Stefano Zedde, referente per la Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia, si propone di sviluppare le seguenti azioni di promo commercializzazione a Varsavia e Cracovia: Degustazione di prodotti tipici e promozione dei territori presso l’accademia di cucina italiana “Akademia Kulinarna Whirlpool”, con il coinvolgimento degli influencer televisivi: Marco Ghia e Cristina Catese.





Degustazione di prodotto ed esposizione a scaffale presso due punti vendita di Varsavia specializzati in prodotti enogastronomici di alta qualità.



Menù promozionale con i prodotti della Barbagia presso rinomato ristorante italiano a Cracovia.



Con lo sviluppo di attività di comunicazione nei canali social della Camera di Commercio e dei partner di progetto, con questo calendario: Evento in Akademia Kulinarna Whirlpool: giovedì 16 luglio.





Data commercializzazione presso i due punti vendita di Varsavia a partire da lunedì 20 luglio;



Settimana promozionale presso ristorante italiano a Cracovia: 20-26 luglio.







Si tratta dell’inizio di un percorso promozionale che intende utilizzare questa iniziativa e la struttura della Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia come punto di snodo di una serie di attività nel centro e nord Europa.