Gli sbarchi dei clandestini e i rischi di contagio

Lo sbarco di quindici algerini oggi a Porto Pino, tra centinaia di bagnanti, è indicativo del rischio che stiamo correndo. Il Governo si è dimenticato della Sardegna, la politica sarda è inerte, - accusa il Movimento Sociale Sardo - gli uomini chiave della politica sarda tacciono, ma i casi di contagio di Covid-19 da parte di immigrati clandestini in Sardegna si sono già verificati. È difficile capire che cosa si stia aspettando - conclude la nota - per porre fine agli sbarchi incontrollati in Sardegna. Forse che si sviluppi un focolaio locale e si debba ripartire dalla quarantena?"

"Come avevamo ampiamente previsto, l'arrivo in Sardegna di immigrati clandestini provenienti dalle coste del nord Africa, rischia di essere una bomba ad orologeria per la sanità sarda e per la salute dei cittadini sardi." Lo sostiene in una nota Daniele Caruso, segretario regionale del Movimento Sociale Sardo - Destra Regionale che aggiunge: "Negli ultimi giorni il tasso di contagio del covid-19 tra la popolazione algerina è salito vertiginosamente, e gli sbarchi stanno aumentando.