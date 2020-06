Alghero: il 6 luglio sovralluogo in ospedale per le sale operatorie

Avviata la procedura per l'accreditamento stabile del blocco operatorio dell'Ospedale Civile di Alghero.



A darne comunicazione è il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais.



Con due provvedimenti del 22 e 23 giugno 2020 - si legge - il Direttore generale dell'Assessorato alla Sanità ha nominato la commissione tecnica e fissato per il 6 luglio 2020 il sopralluogo presso l'ospedale, in un'ottica di compressione massima dei tempi, per dare sale operatorie efficienti e moderne, adeguate finalmente alla richiesta di salute dei cittadini algheresi.





"Con questo ulteriore passo in avanti verso il potenziamento e il pieno efficientamento del nosocomio algherese, la Regione guidata da Christian Solinas e l’Assessore alla Sanità Mario Nieddu rivolgono al territorio del nord Sardegna la massima attenzione, nonostante la delicata fase covid-19 " – dichiara Michele Pais.





"C'è stata un'accelerazione straordinaria nelle procedure di accreditamento e - sottolinea Pais - nonostante l'emergenza in corso si è provveduto all'aggiornamento delle tecnologie e degli arredi al fine di permettere l'effettuazione di interventi chirurgici complessi".



"Sale operatorie moderne, garanzia di sicurezza, adeguate alla richiesta di una sanità moderna" - conclude il Presidente Pais - "che ci faranno uscire dalla fase in cui gli operatori erano costretti a lavorare in condizioni di emergenza e limitandone la potenzialità operatoria".