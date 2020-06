Una serata movimentata: arrestati due ventenni

Prima hanno aggredito il presentatore di uno spettacolo musicale al quale stavano assistendo e all'arrivo dei Carabinieri si sono ripetuti cercando di colpire con pugni e calci i militari della pattuglia.







Si tratta di due giovani olbiesi, appena ventenni, con precedenti specifici, arrestati dai Carabinieri di Olbia la notte scorsa con l'accusa di rapina impropria, lesioni personali, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.







La vicenda si è consumata in un locale del centro commerciale di Olbia dove i due hanno aggredito, le ragioni non sono ancora note, l'intrattenitore della serata mandandolo al pronto soccorso con diverse lesioni al volto per le quale gli sono stati assegnati 7 giorni di cura.







I due hanno replicato subito dopo con i carabinieri che erano stati informati di quanto stava avvenendo nel locale.

La movimentata serata di due giovani olbiesi si è conclusa in una cella di sicurezza in caserma e quindi davanti al magistrato della Procura di Tempio che ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari.