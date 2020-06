La formazione dei medici sardi: appello di Meigos

Il direttivo di Meigos, giovani medici della Sardegna, sta affrontando una dura battaglia relativamente ai contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali.



Ora i giovani di Meigos lanciano un appello ai Consiglieri della Regione.



Nei riportiamo di seguito il testo.







“[...] Anche volendo considerare che con la legge in esame la regione si propone altresi' di favorire ai medici la permanenza nelle strutture del Servizio sanitario regionale (art. 1, comma 1 e art. 3, comma 1), deve precisarsi che codesta Ecc.ma Corte ha, inoltre, affermato che «La previa residenza ultraquinquennale non e' di per se' indice di un'elevata probabilita' di permanenza in un determinato ambito territoriale, mentre a tali fini risulterebbero ben piu' significativi altri elementi sui quali si puo' ragionevolmente fondare una prognosi di stanzialita'.







In altri termini, la rilevanza conferita a una condizione del passato, quale e' la residenza nei cinque anni precedenti, non sarebbe comunque oggettivamente idonea a evitare il «rischio di instabilita'» del beneficiario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, obiettivo che dovrebbe invece essere perseguito avendo riguardo agli indici di probabilita' di permanenza per il futuro.» [...]".







Così recita il passo fondamentale del ricorso del Consiglio dei Ministri presentato in Corte Costituzionale in merito alla LR 6/2020.



La Legge Regionale nata su richiesta delle Associazioni di Medici della Sardegna, fondamentale per la formazione specialistica dei medici dell’isola e la sostenibilità del suo Sistema Sanitario.



Nel leggere però, la “leggina di modifica”, scritta per superare l’impugnazione della stessa legge, troviamo ancora una volta il criterio della residenza, semplicemente ridotto da 10 a 5 anni, come criterio unico di accesso alle borse di specializzazione.







La Commissione Sanità persevera nell’errore, nato da una formulazione superficiale, in ritardo nei tempi e fuori dal contesto storico.



I cinque anni di residenza, infatti, rischiano di penalizzare i sardi che per la prima volta nel 2014 hanno fatto accesso alla facoltà di Medicina tramite concorso statale, iscrivendosi per una quota del 30% in Facoltà al di fuori dell’isola (circa 500 partecipanti in totale).



Al contrario premieranno i colleghi arrivati a studiare dalla penisola in virtù della graduatoria statale del 2014, medici che godono già dei contratti delle regioni di provenienza e che, come abbiamo dimostrato, abbandonano storicamente la Sardegna in una quota del 90%.







Un criterio indiscriminato che non distingue tra i colleghi che hanno scelto la Sardegna come ripiego o come destino di vita.

Per questo motivo Mèigos – Giovani Medici della Sardegna, in questi ultimi giorni ha incontrato l’Assessore Nieddu, sensibilizzato sul tema, ed ha inviato le proposta di emendamento alla Legge, nel rispetto delle norme Comunitarie, Statali e Regionali, " Consigliamo alla Politica - afferma il direttivo di Meigos - di valutare attentamente gli emendamenti proposti ed i suggerimenti che arrivano dalla associazioni dei medici, nel concorso previsto per il 22 settembre si selezioneranno i medici specialisti per il SSR, al 2025 sono previste carenze per 1154 specialisti, carenze che già gravano nei reparti ospedalieri, negli ambulatori, nelle residenze sanitarie.





In tutta Italia ca 25.000 mila medici concorreranno per soli 14.000 posti, i medici sardi e la Sardegna hanno bisogno di una legge che metta rimedio alle penalizzazioni subite negli ultimi anni, che curi una programmazione troppo spesso trascurata in ambito sanitario."