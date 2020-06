Alghero: tariffe contenute per i centri estivi

Quest'anno le note situazioni epidemiologiche hanno portato a un deciso aumento dei costi legati ai servizi offerti per l' organizzazione dei servizi estivi dedicati ai bambini e ragazzi.





Le organizzazioni PGS R ...Estate con Noi, Triribik, Nettuno Calcio e Bolla Balena, hanno deciso di abbassare le tariffe di partecipazione ai Camp servizi estivi per l'estate 2020.



Abbiamo scelto la strada della riduzione in seguito allo stanziamento di nuovi fondi dei quali beneficeranno tutti i comuni italiani.



Una scelta di consapevolezza che siamo sicuri verrà incontro alle esigenze di tante famiglie.







Per il resto...prodotti e servizi di eccellenza certificati, oltre ovviamente a dare la possibilità di accesso a tariffe estremamente vantaggiose a tanti bambini e ragazzi.





La nuova tariffa, per il servizio mattutino, sarà di 40 Euro per chi sceglie il servizio settimanale, 150 Euro per le 4 settimane.



I centri estivi che hanno aderito all'iniziativa promossa dall'ufficio politiche familiari e Alghero family:

- PGS R...Estate con noi (Centro sportivo Sporting, via Fleming, Tel. 3479204197)

- Triribik (Ex pallone c/o campo Catalunya, Tel. 3425378823)



- Nettuno (Via De Gasperi, Tel 3286166991)



- Bollabalena (C/o Merenderia, Tel. 3315848776)