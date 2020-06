Cronaca Safe in Tourism Alghero: la presentazione del progetto

Sabato 27 giugno alle ore 10.00, nella sala del Quarter è prevista la conferenza stampa per la presentazione del progetto SiT "Safe in Tourism Alghero" predisposto nell’ambito delle attività della Unita Tecnica Operativa istituita dal Comune di Alghero e che ha potuto contare sulla preziosa collaborazione del Comune di Torino. Insieme al Sindaco Mario Conoci, al coordinatore dell'Unità Mariano Mariani, ci sarà in collegamento anche l'Assessore ai sistemi informativi, smart city, innovazione del Comune di Torino, Marco Pironti. Il Progetto è infatti frutto di una importante collaborazione la città di Torino e della partecipazione di studiosi di livello internazionale coordinati dal prof. Mariotti e dal prof. Sotgiu dell’Università di Sassari.