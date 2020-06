Protesta contro la discarica di Spiritu Santu

Una manifestazione pacifica è stata organizzata da un gruppo spontaneo di cittadini per protestare contro l'inquinamento odorigeno e il rischio di inquinamento delle acque prodotto dalla discarica di Spiritu Santu.







L’appuntamento è per sabato mattina alle 10.00 alla rotonda di Murta Maria per chiedere agli enti competenti l’installazione di centraline fisse di monitoraggio dell’aria per il rilevamento degli inquinanti ambientali specifici in base alla tipologia di impianto.







Gli organizzatori chiedono inoltre di poter verificare e conoscere le modalità di gestione dell’impianto, ormai da anni al centro delle contestazioni dei residenti che lamentano la presenza di miasmi nauseabondi e di un altissimo rischio inquinamento dei terreni e delle falde acquifere.