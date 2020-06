Il Tar da ragione alla Geco - L'impianto di Magomadas non tratta rifiuti pericolosi

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare contro la Provincia di Oristano e nei confronti di GECO srl per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia della determinazione dirigenziale del Settore ambiente e attività produttive della Provincia di Oristano n. 394 del 10 aprile 2020, del verbale della Conferenza dei Servizi del 21 febbraio 2020 e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, compresa la determinazione della Provincia di Oristano n. 1283 del 24 ottobre 2018 di rilascio dell’autorizzazione ex art. 208, del verbale della relativa conferenza di servizi e degli atti istruttori”, si legge nella sentenza del TAR.







GECO srl quindi può continuare a operare.

“Siamo molto soddisfatti di questo ennesimo riconoscimento” – hanno commentato Bonifacio Angius e Leonardo Galleri, di GECO srl – “Andiamo avanti con il nostro lavoro, con tutte le autorizzazioni e i permessi necessari e oltre ogni tentativo di metterci in cattiva luce.







Ribadiamo con forza che l’impianto non è una discarica, che non sversiamo rifiuti, non trattiamo rifiuti pericolosi.



È inaccettabile associare l’appellativo ‘fognopoli’ alla nostra attività né accumunarla alla triste vicenda della Terra dei Fuochi”.



“Siamo i primi a voler salvaguardare la nostra meravigliosa terra, che invece viene continuamente screditata da commenti e post sui social network.



Ribadiamo nuovamente la disponibilità del management di GECO srl a confronti e dibattiti: insieme dobbiamo valorizzare il nostro territorio, le bellezze e le tipicità che lo rendono unico” – hanno concluso.