Alghero: attesa per l'ultima perizia sul corpo di Speranza Ponti

Tesi non condivisa dai Carabinieri della Compagnia di Alghero e del Ris che hanno svolto le indagini sulla terribile vicenda che ha sconvolto l'opinione pubblica Perchè oggi la giornata decisiva ? Perchè l'Unità operativa di Tossicologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa dovrebbe consegnare le analisi tossicologiche su alcuni reperti prelevati dal corpo di Speranza Ponti che quando venne rinvenuto era in avanzato stato di decomposizione, dilaniato dagli agenti atmosferici e dagli animali. Quest'ultima procedura potrebbe concludere la complessa fase degli accertamenti medico legali e quindi consentire la restituzione del corpo alla famiglia perchè vengano celebrati i funerali. Da segnalare che la stessa famiglia della vittima si è costituita parte civile con l'avvocato Stefano Carboni.

Quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per porre fine alla tragica vicenda di Speranza Ponti, la donna di 50 anni di Uri, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto il 31 di gennaio nelle campagne di Monte Carru. In carcere con l'accusa di omicidio volontario e altro si trova il 53enne di Assemini Massimiliano Farci, compagno della Ponti, che gestiva una pizzeria in via XX Settembre ad Alghero, il quale sostiene che la donna è morta suicida nell'appartamento di via Vittorio Emanuele che i due occupavano.