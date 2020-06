Nuoro: lunedì riapre l'ufficio postale di via Ballero

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Ballero a Nuoro sarà nuovamente aperto al pubblico a partire da lunedì 29 giugno.



L'ufficio, interessato nei mesi scorsi da una temporanea rimodulazione dell’apertura, osserverà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.



Con la riapertura della sede di via Ballero, gli uffici postali della città saranno di nuovo tutti disponibili con i consueti orari pre-Covid: Nuoro Crispi (piazza Crispi) e Nuoro 1 (via Santa Barbara) aperti al pubblico dal lunedì al venerdì con orario continuato fino alle 19.05 mentre Nuoro 3 (via Ichnusa) disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35. Tutti gli uffici sono operativi anche il sabato fino alle 12.35.







Con via Ballero, Poste Italiane ha inoltre completato, anche se con diverse modalità, la riapertura di tutti i 95 uffici postali della provincia di Nuoro.



Poste Italiane ricorda inoltre che sono a disposizione della clientela, a Nuoro e provincia, sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, 43 ATM Postamat che oltre alle operazioni di prelievo di denaro contante consentono di effettuare il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti le ricariche telefoniche e di carte Postepay.







Poste Italiane, in particolare da domani primo giorno di anticipo del pagamento pensioni di luglio, ribadisce l’invito a recarsi presso gli uffici postali esclusivamente nei casi di inderogabile necessità, comunque muniti di appositi strumenti di protezione individuali e di mantenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.







Ulteriori informazioni sulle aperture e sulle disponibilità orarie degli uffici postali sono reperibili sul sito internet www.poste.it.