Coltivazione di marijuana a domicilio: 5 arresti - Piante di oltre 2 metri

Da tempo i Carabinieri di Quartu e Monserrato gli stavano addosso.



Erano convinti che in quell'appartamento si svolgessero attività di spaccio, controlli continui, giorno e notte, militari in borghese, ricognizioni ambientali e pedinamenti dei presunti spacciatori sono andati avanti per mesi fino a ieri quando è stato deciso il blitz.







E proprio in quell'appartamento i Carabinieri hanno avuto la piena conferma che i loro sospetti erano supportati da elementi validi : una vera e propria serra per la coltivazione di marijuana.







Una ottantina di piante di canapa indiana, la maggior parte ormai di alto fusto, oltre due metri, un centro di produzione attrezzatissimo dotato di impianti per la crescita e la successiva essicazioine, trasformazione e preparazione per il mercato dello spaccio.







Al momento del blitz in quell'appartamento c'erano 5 persone, tutte di Monserrato e Selargius, che sono state arrestata. Tutto il materiale rinvenuto è stato naturalmente sequestrato.